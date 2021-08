Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auto fährt Kind auf Fahrrad an und fährt weiter

Höxter (ots)

Am Dienstag, 24. August, wurde um 13.05 Uhr in Höxter im Kreuzungsbereich Brenkhäuser Straße / Grüne Mühle / Lärchenweg ein elfjähriger Fahrradfahrer von einem Pkw angefahren. Er wurde zum Glück nicht verletzt, das Auto fuhr jedoch weiter in Richtung Innenstadt.

Zur weiteren Klärung des Vorfalls werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0 in Verbindung zu setzen. Insbesondere wird in diesem Zusammenhang nach dem Fahrer eines silbernen A-Klasse-Mercedes gesucht. / nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell