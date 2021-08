Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Sachbeschädigung am Sportheim in Bonenburg

Warburg (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 20. August, und Mittwoch, 25. August, haben unbekannte Täter das Sportheim in Warburg-Bonenburg beschädigt. Dabei zerstörten sie unter anderem Glasbausteine und beschädigten die Fassade. Die Ermittler der Polizei bitten um Hinweise von möglichen Zeugen, sie sollten sich mit der Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0 in Verbindung setzen. /nig

