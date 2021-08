Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: In Baustelle von der Fahrbahn abgekommen

Beverungen (ots)

Auf der B 83 im Baustellenbereich zwischen Bad Karlshafen und Herstelle ist eine 23-Jährige von der Fahrbahn abgekommen und in die seitliche Straßenabgrenzung gefahren.

Die Fahrerin aus dem Kreis Holzminden war am Montag, 23. August, um 23.05 Uhr mit ihrem Renault Clio von Bad Karlshafen in Richtung Herstelle unterwegs, als sie sich in dem einspurigen Fahrbahnabschnitt womöglich durch Scheinwerfer von Fahrzeugen geblendet fühlte, die an der Baustellenampel auf der entgegengesetzten Fahrbahnseite warteten.

Daraufhin streifte sie mit der rechten Fahrzeugseite zunächst die rechte Schutzplanke, verlor dann die Kontrolle über ihren Wagen und prallte in die hölzerne Straßenbegrenzung auf der linken Straßenseite. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde die Fahrerin zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie stationär verblieb. An dem Renault Clio entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell