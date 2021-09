Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Soest - Anhänger und Wodka gestohlen - Polizei sucht Zeugen (Nachtragsmeldung)

Werl (ots)

Ein Zeuge informierte die Polizei heute (16. September), um kurz vor 14 Uhr, über den Standort des am Dienstag (14. September) in Soest auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Clevischen Straße entwendeten Anhängers. Den gesuchten blauen Opel Astra samt entwendeten Einachser, konnte er in der Soester Straße in Werl auf einem Parkplatz antreffen. Wenige Minuten später wurde die Polizei zu einem weiteren Einsatz gerufen. In einem Telefonshop in der Steiner Straße informierte ein Mitarbeiter die Beamten über einen 71-jährigen Kunden, der sich mit zwei Personalausweisen und einer EC-Karte für angebliche Mündel Telefonverträge abschließen wollte. Die Polizisten überprüften die Dokumente und konnten feststellen, dass sie zuvor entwendet wurden. Der 71-Jährige steht aufgrund der aktuellen Ermittlungen im Verdacht, ebenfalls auch Nutzer des blauen Opel Astra zu sein. Die Dokumente und der Anhänger wurden von der Polizei sichergestellt. Der 71-Jährige wird sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls und des versuchten Betruges verantworten müssen. (reh)

