Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Elektroroller gegen Lkw geprallt - Eine Leichtverletzte

Geseke (ots)

Am Dienstag (14. September), gegen 17.55 Uhr, befuhr eine 37-jährige Gesekerin mit ihrem Elektroroller den Radweg der Dr.-Lappe-Straße und weiter in den Kreisverkehr der B1 (Erwitter Straße) / Alhardstraße. Als sie den Kreisverkehr in Höhe der Bäckerei auf dem Überweg queren wollte, stieß sie mit ihrem Gefährt gegen die Seite eines durchfahrenden Lastkraftwagens mit Anhänger, der von einem 50-jährigen Ukrainer gefahren wurde. Durch den folgenden Sturz verletzte sich die Gesekerin leicht. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell