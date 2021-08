Polizei Bielefeld

POL-BI: Verletzte bei Verkehrsunfällen auf der A 30

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- A 30- Bad Oeynhausen-

Am Dienstagmorgen, 03.08.2021, ereigneten sich auf der A 30 zwischen den Anschlussstellen Gohfeld und Bad Oeynhausen Nord in Richtung Hannover nacheinander zwei Verkehrsunfälle. Bei einem Unfall wurden zwei PKW-Insassen verletzt.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein LKW-Fahrer aus Hannover gegen 07:35 Uhr zwischen den Anschlussstellen mit seinem Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer zur Abklärung von Verletzungen in ein Krankenhaus. Abschleppwagen transportierten den Sattelzug ab.

Während der Unfallaufnahme kam es im Rückstau zu einem weiteren Verkehrsunfall. Nach den jetzigen Erkenntnissen geriet gegen 08:15 Uhr eine 60-jährige T4 -Fahrerin aus den Niederlanden kurz vor dem Stau-Ende ins Schleudern. Der Buli stieß gegen die linke, rutschte nach rechts gegen und auf die Leitplanke, wo das Fahrzeug mit den Hinterrädern hängen blieb.

Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte Fahrerin und ihren schwerverletzten 62-jährigen Beifahrer in ein Krankenhaus.

An dem PKW entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 10000 Euro und an den Leitplanken von 5000 Euro.

Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an. Sporadisch ist dazu eine Sperrung der Fahrbahn erforderlich. Es bildet sich ein Stau von circa 4 Km.

