Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Öffentlichkeitsfahndung nach versuchter räuberischer Erpressung - Kioskbetreiber mit Messer schwer verletzt

Kamen (ots)

Wie mit Pressemeldung vom 18.10.2021 berichtet, wurde am Samstagmorgen (16.10.2021) ein Kioskbetreiber durch einen bisher unbekannten Täter mit einem Messer schwer verletzt.

Der Unbekannte wurde von einer Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht die Polizei ein Lichtbild des Tatverdächtigen.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit dem Lichtbild des Mannes:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/kamen-raeuberische-erpressung

Wer kennt diese Person? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter den Rufnummern 02307 921 3220 oder 921 0 oder in dringenden Fällen über den Notruf 110.

