Polizei Essen

POL-E: Essen: Nach mutmaßlicher Sachbeschädigung eines Linienbusses sucht die Polizei nach Zeugen

Essen (ots)

45149 E-Schuir: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (4. Februar) kam es zu einer mutmaßlichen Sachbeschädigung an einem Linienbus. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Beschädigung am Fahrzeug entstand gegen 00:15 Uhr im Bereich der Hatzper Straße/Norbertstraße in Fahrtrichtung Haarzopf. An dem Nachtexpress zersprang eine Fensterscheibe, linksseitig hinter der Fahrerkabine. Die 54 Jahre alte Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Im Moment ist unklar, welcher Gegenstand zu der Beschädigung führte. Zur Tatzeit fuhr ein Auto über die Hatzper Straße in Richtung Stadtwald. Ob in dem Pkw Zeugen oder eventuell der/die Täter saßen, ist nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen in der Umgebung gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. / MUe.

