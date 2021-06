Polizei Bochum

POL-BO: Pedelecfahrer (36) bei Abbiegeunfall schwer verletzt

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Herne am Montag, 31. Mai, ist ein 36-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt worden. Er war über die Motorhaube eines Autos auf die Fahrbahn gestürzt.

Gegen 14.10 Uhr war eine 63-jährige Autofahrerin aus Kalisz (Polen) auf der Dorstener Straße in Richtung Gelsenkirchen unterwegs und wollte nach links in die Gahlenstraße abbiegen. Zeitgleich war ein 36-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Dorstener Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer über die Motorhaube auf die Fahrbahn stürzte. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde stationär in einem nahegelegenen Krankenhaus aufgenommen.

Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.

