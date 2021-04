Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Spritzen in der Jackentasche

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 42-Jährige war am Dienstagvormittag während einer Fußstreife in der Innenstadt aufgefallen und daraufhin kontrolliert worden. Er hatte mehrere Spritzen bei sich, in zweien befand sich jeweils eine bräunliche Flüssigkeit. Nach Angaben des Mannes handelt es sich um Heroin.

Weitere Angaben wollte der 42-Jährige bei der Polizei nicht machen. Er erklärte sich mit der Sicherstellung und Vernichtung der Spritzen samt Inhalt einverstanden. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

