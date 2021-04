Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schilder-Klau

Katzweiler/Mehlbach (Kreis Kaiserslautern (ots)

In Katzweiler und Mehlbach sind in den vergangenen Tagen zwei Schilder gestohlen worden. Mitarbeiter der Straßenmeisterei meldeten die Diebstähle am Dienstag der Polizei.

Demnach verschwand in Katzweiler bereits am Wochenende (10./11. April) ein vorübergehend aufgestelltes Verkehrsschild, das auf eine Fahrbahnverengung hinweist, samt Befestigungsstange und Betonfuß. In Mehlbach wurde das Ortsschild an der Ortseinfahrt aus Richtung Katzweiler kommend abgeschraubt und gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag (9.4.) und Dienstag (13.4.).

Hinweise auf mögliche Täter gibt es in beiden Fällen nicht. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

