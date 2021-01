Polizei Düren

POL-DN: Containerbrand in Düren

DürenDüren (ots)

Düren - Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Neujahrsmorgen ein Container in Brand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 09:50 Uhr entdeckten Zeugen das Feuer und alarmierten die Rettungskräfte. Betroffen war eine Art Container, der in einem brach liegenden Garten in der Verlängerung der Viandener Straße lag. Ersten Ermittlungen nach wurde dieser offensichtlich von Obdachlosen als Unterkunft genutzt. Was letztlich den Brand verursacht hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht und die Eigentümer erhielten Kenntnis.

