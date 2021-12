Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für die Zeit von Samstag, 25.12.2021, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 26.12.2021, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Vandalismus in der Innenstadt

Am 1. Weihnachtstag, gegen 02:00 Uhr, randalierten mehrere Jugendliche im Bereich der Hokenstraße in Goslar. Hier wurden dort aufgestellte Weihnachtsbäume umgeworfen und mindestens ein Stehtisch beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist zurzeit unbekannt. Weiter haben Unbekannte in der Nacht zum 1. Weihnachtstag in der Glockengießerstraße eine Fensterscheibe eines Wohnhauses beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 300 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter Tel. 05321-3339-0 in Verbindung zu setzten.

Diebstahl

In der Nacht zum 1. Weihnachtstag haben Unbekannte eine beleuchtete Außenwerbung in der Marktstraße bei einer dortigen Spielothek entwendet. Der Schaden wurde auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit fünf Verletzten:

Am Samstag, den 25.12.2021, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Goslarer mit einem VW Multivan die B6 von Goslar in Fahrtrichtung Bad Harzburg. Im Abfahrtsbereich Goslar-Oker kam der PKW plötzlich ins Schleudern und überschlug sich. Dabei wurden die fünf Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell