POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 26.12.2021

Streitigkeiten enden in Körperverletzung

In der Nacht zum heutigen Sonntag (26.12.2021) kam es in einem Lokal im Bereich der Lautenthaler Straße in Seesen, gegen 00:30 Uhr, zu verbalen Streitigkeiten zwischen mehreren Gästen. Die Streitigkeiten gipfelten unter Anderem in einer Körperverletzung zum Nachteil einer 40-jährigen Frau. Aufgrund der massiven Alkoholisierung und des gezeigten Verhaltens des Beschuldigten wurde diesem, zur Beweissicherung, in den Räumlichkeiten des PK Seesen eine Blutprobe entnommen. Dem anschließend ausgesprochenen Platzverweis leistete der Herr erst nach Androhung weiterer Maßnahmen Folge. Entsprechende Strafverfahren wurden durch die Polizei Seesen eingeleitet.

