Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg

Goslar (ots)

Pressemitteilung des PK Bad Harzburg, Berichtszeitraum Do., 23.12.2021 - Sa., 25.12.2021, 06.00 Uhr

Ladendiebstahl

Donnerstag, 23.12.2021, 16.55 Uhr Bad Harzburg, Herzog-Wilhelm-Straße

Eine männliche Person entwendete in einem Lebensmittelgeschäft in der Herzog-Wilhelm-Str. Ware im Wert von ca. 300,-Euro. Der Täter konnte im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Nach erfolgter Personalienfeststellung stieg der Täter in einen Pkw, in dem sich zwei weitere Personen befanden. Das Fahrzeug wurde angehalten und kontrolliert. In diesem Fahrzeug befand sich die vom Täter in dem Lebensmittelgeschäft entwendete Ware sowie ein amtlichen Kennzeichenpaar, welches von einem Pkw auf der Ilsenburger Straße entwendet worden war. Einleitung Strafverfahren .

Fahren ohne Versicherungsschutz mit E-Scooter Freitag, 24.12.2021, 11.05 Uhr Bad Harzburg, Herzog-Wilhelm-Str. Eine 26-jährige Frau führte in Bad Harzburg, Herzog-Wilhelm-Straße einen E-Scooter im öffentlicher Verkehrsraum. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin den von ihr geführten E-Scooter nicht pflichtversichert hat. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Ein Strafverfahren, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, wurde eingeleitet.

Einbruch in Gebäude Jugendtreff

Tatzeitraum: Do., 23.12.2021, 17.30 Uhr - Fr., 24.12.2021, 21.30 Uhr Bad Harzburg, Gestütstraße 12 Im o.a. Tatzeitraum drangen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten des Jugendtreff Bad Harzburg ein. Es wurden diverse Türen aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchsucht. Entwendet wurden nach ersten Feststellungen diverse alkoholische Getränke. Z.Zt. keine Täterhinweise. Wert des entwendeten Diebesgutes nicht bekannt.

Weiterhin ereigneten sich im Stadtgebiet von Bad Harzburg im Berichtszeitraum drei Verkehrsunfälle mit einem Gesamtschaden von 18.000,- Euro. Ursache für die Unfälle: 2 x Vorfahrtsverstoß, 1 x Abkommen von Fahrbahn auf Grund Straßenglätte

(Wiggert), POK

