Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 23.12.21

Goslar (ots)

Schwerer Diebstahl von Dieselkraftstoff aus einer Scheune - Schaden 2320,- Euro

Bislang unbekannte Täter hebelten im Zeitraum vom 21.12.21, 19.00h bis 22.12.21, 08.00h, in Nauen, Im Dorfe, ein Vorhängeschloss eines Scheunentores einer 33jährigen Geschädigten auf und entwendeten aus einem Tanklager in der Scheune ca. 1500l Dieselkraftstoff. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an das PK Seesen (Tel.: 05381/9440)

Verkehrsunfallflucht - Schaden ca. 300,- Euro

Ein bislang unbekannter VW Golf Plus-Fahrer mit Goslarer Kennzeichen befuhr am 22.12.21, gegen 11.00 Uhr. Die Lautenthaler Straße in Seesen in Richtung stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 10 touchierte er dabei den linken Außenspiegel eines rechtseitig geparkten Pkw VW Polo einer 21jährigen Frau aus Seesen. Dabei entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Ort. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise an das PK Seesen (Tel.: 05381/9440).

Tankbetrug - Schaden 70,01,- Euro

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer tankte am 22.12.21, gegen 13.20 Uhr, auf einer Tankstelle in Seesen an der B 243 Dieselkraftstoff im Wert von 70,01,- Euro. Der Fahrer begab sich in die Tankstelle erwarb dort noch Zigaretten und Lebensmittel. Diese bezahlte er mit einer EC-Karte. Der Tankbetrag wurde jedoch nicht bezahlt. Der Fahrer verließ anschließend das Tankstellengelände. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Körperverletzung und Sachbeschädigung

In der Wohnung eines 32jährigen Mannes aus Rhüden war es zwischen ihm und einem 29jährigen bekannten Mann aus Bad Harzburg am 22.12.21, gegen 22.35 Uhr, zu Streitigkeiten gekommen. In deren Verlauf versetzte der Mann aus Bad Harzburg seinem Bekannten einen Faustschlag ins Gesicht. Der Rhüdener verzichtete ausdrücklich aus eine Anzeigeerstattung. Der Streit verlagerte sich dann nach außerhalb. Dort schlug der Mann aus Bad Harzburg gegen die Scheibe der Hauseingangstür. Diese wurde dadurch beschädigt. Der Hauseigentümer konnte jedoch vorerst nicht erreicht werden, so dass bislang kein Strafantrag erstattet wurde. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

i.A.

Knackstedt, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell