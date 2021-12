Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Diebstahl von Kennzeichen:

In der Nacht zum 22.12.2021, entwendeten bislang unbekannte Täter die amtlichen Kennzeichen GS- von einem Ford Kuga, welcher in der Amtsstraße in Wiedelah, in Höhe des Altenheims, geparkt stand. Die Kennzeichen wurden später in der Wülperoder Straße aufgefunden. Hinweise bitte an die Polizeistation Vienenburg unter Tel. 05324-787490

