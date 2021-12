Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 21.12.2021

Goslar

Goslar

- Räuberischer Diebstahl im Supermarkt

Ein 57-jähriger Mann entwendete am 20.12.2021, gegen 10.20 Uhr, aus den Auslagen eines Supermarktes in der Marienburger Straße Lebensmittel im Wert von rund 26 Euro. Als er das Geschäft mit dem Diebesgut durch den Eingang verlassen wollte, wurde er von einer Angestellten aufgehalten. Der Beschuldigte schlug ihr plötzlich gegen ihren Kopf, um im Besitz der Lebensmittel zu bleiben.

Anschließend entfernte er sich vom Gelände des Supermarktes, wurde aber von der Angestellten fußläufig verfolgt.

Im weitere Verlauf wurde der aus Baden-Württemberg stammende Mann im Nahbereich des Supermarktes durch die alarmierten Polizeibeamten angetroffen. Diesen gegenüber zeigte er sich weiterhin uneinsichtig und bedrohte sie, sodass ihn nun mehrere Strafverfahren erwarten.

- Sachbeschädigung durch Feuer

Am Montag, 20.12.2021, um 20:55 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache eine ca. 8 Meter lange Hecke in der Königberger Straße in Brand. Die Hecke wurde anschließend durch die freiwillige Feuerwehr gelöscht. Ein Personen- und Gebäudeschaden entstand nicht.

Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

- Aufmerksamer Zeuge ermöglicht die Aufklärung einer Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 20.12.2021, um 14:17 Uhr, touchierte ein 26-jähriger Seesener mit seinem Ford Transit beim Einparken einen in der Straße Am Beek ordnungsgemäß abgestellten Audi A6 Avant. Anschließend entfernte er sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Seesener konnte anhand von Zeugenangaben im Nahbereich angetroffen und zum Sachverhalt befragt werden. Zudem wurden an seinem Lieferfahrzeug frische Unfallspuren festgestellt. Deshalb wurde ihm die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens eröffnet.

Die Schadenshöhe an beiden Pkw beläuft sich auf schätzungsweise 3.000 Euro.

- BMW beschädigt

In der Zeit von Sonntag, 19.12.2021, 19:30 Uhr, bis Montag, 20.12.2021, 08:00Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand die linke Seite eines im Theodor-Heuss-Ring ordnungsgemäß abgestellten grauen BMW 218i mit Goslarer Zulassung. Der Täter entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Der Sachschaden beläuft sich auf 1.500 Euro.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter 05321 / 3390.

Seesen

- Einbruch in Bildungseinrichtung

In der Zeit von Sonntag, 19.12.2021, 20:00 Uhr, bis Montag, 20.12.2021, 06:15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang in eine Bildungseinrichtung in der Sautalstraße. Hier durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten Bargeld. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Der Gesamtschaden wird auf 1.300 Euro geschätzt.

Das zuständige 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes bittet Personen, die zur Tatzeit, bzw. im Vorfeld Ungewöhnliches im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

