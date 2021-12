Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 20.12.2021

Goslar (ots)

St. Andreasberg

- Einbruchdiebstahl in Tankstelle

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am 19.12.21, kurz nach 23.00 Uhr, gewaltsam Zugang zu einer Tankstelle in der Clausthaler Str., in 38744 St. Andreasberg.

Im Inneren entwendeten sie diverse Tabakartikel und verließen das Gebäude bereits nach wenigen Sekunden mit der Beute. Die Höhe des Diebesgutes ist derzeit unbekannt, dürfte aber im vierstelligen Bereich liegen.

Das zuständige 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar führt die Ermittlungen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

-Lüdke, KHK-

