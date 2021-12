Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 19.12.2021

Goslar (ots)

Gebäudebrand mit einer verstorbenen und einer verletzten Person

Am 19.12.2021, 13.37 Uhr, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Gebäudebrand in 38690 Goslar, Ortsteil Immenrode, in der Straße Am Kindergarten, gerufen.

Zusätzlich wurde auch der Rettungshubschrauber "Christoph 30" aus Wolfenbüttel angefordert, der bis ca. 15.30 Uhr vor Ort war. Ein weiterer Rettungs- und Notarztwagen wurden nachgefordert.

Das Haus geriet trotz aller Bemühungen der Feuerwehren in Vollbrand.

Die Immenröder Bevölkerung wurde über Lautsprecher-und Rundfunkdurchsagen aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Aktuell sind immer noch mehrere Dutzend Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Immenrode und Umgebung mit Löscharbeiten beschäftigt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand konnte eine Frau aus dem Haus gerettet und mit einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus verbracht werden.

Für die 83-jährige Hausbewohnerin kam dagegen jede Hilfe zu spät. Sie konnte nur noch tot aus dem Haus geborgen werden.

Über die Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Das zuständige 1. Fachkommissariat des zentralen Kriminaldienstes aus Goslar übernimmt die weitere Bearbeitung und wird zeitnah kriminalpolizeiliche Maßnahmen treffen, um herauszufinden, welche Umstände zu dem Brand geführt haben.

Zu diesem Zweck wurde der Brandort beschlagnahmt.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell