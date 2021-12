Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 18.12.2021

Goslar (ots)

Diebstahl

Im Zeitraum von Donnerstag, 16.12.2021, und Freitag, 17.12.2021, ist es zu einem Diebstahl eines Anbauteils eines Traktors auf einem landwirtschaftlichen Hof im Bereich Stauffenburg (Seesen) gekommen. Die Schadenshöhe beträgt 2000,00 Euro.

Verkehrsunfall

Am Freitag, 17.12.2021, gegen 17.05 Uhr, ist es zu einem Verkehrsunfall in der Bornhäuser Straße in Seesen gekommen. Eine 73jährige weibliche Person aus Seesen überquerte die Fahrbahn der Bornhäuser Straße und wurde hierbei von einem 55jährigen männlichen Fahrzeugführer erfasst, welcher die Bornhäuser Straße aus Richtung Schützenplatz kommend in Richtung Frankfurter Straße befuhr. Die ansprechbare weibliche Person wurde dem Krankenhaus zugeführt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381/944-0, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Am Freitag, 17.12.2021, gegen 16.05 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 516 (Ortsausgang Seesen Richtung Lautenthal). Ein 50jähriger Verkehrsteilnehmer aus Seesen befuhr mit seinem Fahrzeug die L 516 aus Richtung Lautenthal kommend in Richtung Seesen. In einer Linkskurve am Ortseingang Seesen kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde das Fahrzeug und ein Verkehrszeichen beschädigt. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381/944-0, in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung

Am Freitag, 17.12.2021, zwischen 19.30 Uhr und 19.50 Uhr, wurden durch eine weibliche Person zwei Christbaumkugeln im Bereich der Jacobsonstraße beschädigt. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Einbruchsdiebstahl

Am Freitag, 17.12.2021, zwischen 22.00 Uhr und 22.20 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in eine Apotheke in der Jacobsonstraße in Seesen. Innerhalb der Apotheke wurden diverse Schubladen geöffnet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden keine Gegenstände aus der Apotheke erlangt. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

