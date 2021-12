Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 17.12.2021

Goslar (ots)

Positives Fazit der landkreisweiten Kontrollen im ÖPNV

Im Zuständigkeitsbereich der PI Goslar wurden die bisherigen gemeinsamen durch Polizei, Landkreis Goslar sowie den Ordnungsämtern und den Verkehrsbetrieben durchgeführten Infektionsschutzkontrollen am 16.12.2021, ganztägig fortgesetzt. Nahezu sämtliche Polizeidienststellen der Region stellten hierzu Einsatzkräfte zur Verfügung.

Schwerpunkt lag an diesem Tag in der Überprüfung der Einhaltung der 3G-Regelung und der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

In Zusammenarbeit mit den Vollzugskräften von Landkreis und örtlichen Kommunen wurden ferner Kontrollen an stark frequentierten Örtlichkeiten in Clausthal-Zellerfeld, Bad Harzburg, Langelsheim, Goslar und Seesen im Busverkehr vorgenommen.

In Amtshilfe für den Landkreis Goslar führten Beamte der Inspektion zusätzlich Kontrollen in den Nahverkehrszügen im Landkreis durch.

Speziell wurden die Zugverbindungen von Goslar in Rtg. Braunschweig bis Bahnhof Vienenburg, in Rtg. Göttingen bis Bahnhof Seesen und in Rtg. Hannover bis Bahnhof SZ-Ringelheim kontrolliert.

Insgesamt kann mit vier Verstößen gegen die 3-G Regel und 12 Verstößen gegen die Maskenpflicht ein positives Fazit gezogen werden.

Die Kontrollen wurden in der Bevölkerung durchweg positiv aufgenommen.

Goslar

-Gartenlaube aufgebrochen

Auf dem Grundstück einer Kleingartenkolonie an der Hildesheimer Str. drangen bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Mo., 13.12.2021, 14:00 Uhr - Mi., 15.12.2021, 18:15 Uhr, gewaltsam in eine Gartenlaube ein und entwendeten Werkzeug im Wert von rund 350 EUR.

Die Polizei Goslar bittet um Täterhinweise unter 05321 / 3390.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 16.12.2021, gegen 17.40 Uhr, wurde eine 55-jährige Frau aus Clausthal-Zellerfeld, mit ihrem PKW Renault in der Hildesheimer Str. in Goslar kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass die Fahrerin, bereits seit über sechs Monaten ihren festen Wohnsitz in Deutschland hat, jedoch lediglich im Besitz ihrer außereuropäischen Fahrerlaubnis war, die nach Ablauf dieser Frist ihre Gültigkeit verloren hatte, weil sie diesen nicht behördlich hat umschreiben lassen. Daher wurde ein Strafverfahren gegen die 55-Jährige eingeleitet.

Fahren unter Betäubungsmitteln

Ein 21-jähriger Mann aus Goslar wurde am 16.12.21, gegen 22.15 Uhr, mit seinem PKW Daimler-Benz im Stadtteil Fliegerhorst angehalten. Bei der Kontrolle wurde Betäubungsmitteleinfluss festgestellt. Der Fahrer räumte den Konsum von Marihuana ein. Eine Blutentnahme, Untersagung der Weiterfahrt und ein Strafverfahren wegen Besitzes von Betäubungsmitteln waren die Folgen seiner Fahrt.

GS-Oker

-Fettbrand

Zu einer starken Rauchentwicklung wurden Feuerwehr und Polizei am 16.12.21, gegen 18.55 Uhr, in die Hahnenbergstr. im Stadtteil Oker gerufen.

Dort war vermutlich durch unsachgemäße Handhabung in der Küche Fett in Brand geraten. Hierdurch verletzte sich die 26-jährige Wohnungsinhaberin leicht und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell unter Kontrolle.

Andere Personen wurden nicht verletzt. Es entstand auch kein Gebäudeschaden.

-Lüdke, KHK-

