Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der PI Goslar

ESD Goslar für die Zeit von Fr, 17.12.2021, 12:00 Uhr bis So, 19.12.2021, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Samstag, 18. Dezember 2021

Körperverletzung

Goslar - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in einem Goslarer Gastronomiebetrieb in der Altstadt zu einer Streitigkeit, die in einer tätlichen Auseinandersetzung endete. Zwei Beschuldigte aus Goslar, 42 und 51 Jahre alt, sollen mit Fäusten und Ellenbogen auf zwei andere Männer, 63 und 57 Jahre alt, eingeprügelt haben. Eines der Opfer wurde dadurch leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

