Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Koffer auf der Autobahn - Mitsubishi flüchtet nach Kollision auf der A5 zwischen Friedberg und Bad Homburger Kreuz - Polizei sucht Zeugen!

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldung der Polizei Wetterau vom 17.09.2021

Koffer auf der Autobahn - Mitsubishi flüchtet nach Kollision

A5/Friedberg: Ein verlorener Motorradkoffer sorgte am Donnerstag (16.9.) für einen Unfall auf der A5. Als das Kraftrad gegen 14.50 Uhr auf der linken der drei Fahrspuren in Richtung Süden fuhr, löste sich zwischen der Auffahrt Friedberg und dem Parkplatz "Spießwald" eines der beiden Topcase und purzelte über die Autobahn. Mehrere nachfolgende PKW und ein weiteres Motorrad bremsten und konnten einen Zusammenstoß mit dem Koffer verhindern. In Folge kam es jedoch zum Zusammenstoß eines silbernen Mitsubishi mit einem Hyundai. Sowohl der Motorradfahrer, als auch Hyundai und Mitsubishi fuhren kurz darauf auf den Standstreifen der A5 und warteten auf die Polizei. Ohne auszusteigen oder mit den anderen Unfallbeteiligten gesprochen zu haben, fuhr der Fahrer des Mitsubishi plötzlich los und flüchtete vom Unfallort. Am Mitsubishi entstand ein Schaden von knapp 5000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und hofft auf Hinweise bezüglich des Mitsubishis und seines Fahrers/der Fahrerin. Wer hat den Hergang des Unfalls beobachtet? Wer kann Hinweise zum Kennzeichen des beteiligten Mitsubishis und zu Besonderheiten des Fahrzeuges geben? Gibt es Zeugen, die den Fahrer oder die Fahrerin des geflüchteten Fahrzeuges beschreiben können? Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Mittelhessen, Tel.: 06033/7043-5010 entgegen.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell