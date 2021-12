Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Anzeigen wegen Sachbeschädigungen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte:

Am Montag, den 20.12.2021, gegen 21:15 Uhr, wurde die Polizei von Zeugen nach Vienenburg in die Goslarer Straße gerufen, weil mehrere Personen an parkenden Pkw Sachbeschädigungen begangen haben sollen. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf die drei Täter, bei denen es sich um zwei Männer und eine Frau handelte. Zudem wurde festgestellt, dass an einem BMW und an einem Renault Megane die rechten Außenspiegel offensichtlich abgetreten bzw. abgebrochen worden sind. Während der Sachverhaltsaufnahme und Befragung der Personen zeigte sich einer der Täter uneinsichtig und versuchte den Beamten mit Fäusten zu schlagen. Da der 34jährige Mann merklich unter Alkoholeinfluss stand wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten zunächst festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Außerdem wurde ein Test mit dem Atemalkoholmessgerät vorgenommen, der einen Wert von 1,57 Promille ergab. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell