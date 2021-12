POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 20.12.21

Polizeiinspektion Goslar

Betrug

Eine 24-jährige Seesenerin zeigte bei der Polizei an, dass sie von einer ihr fremden Person über Instagram angeschrieben wurde und diese ihr angeboten hatte für sie als sog. "Suggar-Daddy" zu fungieren. Damit sie in Zukunft keine finanziellen Probleme hat bot er an, ihr monatlich 3500 US-Dollar zu überweisen. Vorher bat die Person jedoch um eine Überweisung von 50 Euro auf ein angegebenes Paypal-Konto, was die Geschädigte auch veranlasste. Bei einer erneuten Aufforderung noch mehr Geld zu überweisen wurde der Geschädigten der Betrugsversuch bewusst und sie brach den Kontakt ab. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen und eine Strafanzeige gegen Unbekannt gefertigt.

Sachbeschädigung / Bedrohung

Zwischen zwei Bewohnerinnen eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße kam es am Sonntagabend zum wiederholten Male zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf eine 65-jährige die Wohnungstür ihrer 55-jährigen Kontrahentin beschädigte. Gegenüber der Polizei erklärte die 65-jährige, dass sie bereits im Juni diesen Jahres von der Nachbarin verbal bedroht worden war. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

