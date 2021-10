Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Beifahrerin leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagvormittag fuhr eine 33-jährige Autofahrerin aus Bottrop an der Straße Im Gewerbepark auf den Lkw eines 58-Jährigen aus Gelsenkirchen auf. Die 61-jährige Beifahrerin der Bottroperin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen fuhr sie in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell