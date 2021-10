Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Einbrecher entwenden Starkstromkabel auf Baustelle - Zeugen gesucht

Mannheim-Käfertal (ots)

Am Wochenende brachen unbekannte Täter auf eine Baustelle im Stadtteil Käfertal ein und entwendeten eine größere Menge Starkstromkabel. In der Zeit zwischen Samstag, 12 Uhr und Montag, 7 Uhr überwanden die Einbrecher auf unbekannte Art und Weise den Zaun der Baustelle in der Waldstraße. Hier durchtrennten sie mittels eines scharfen Werkzeugs ein dort verlegtes Starkstromkabel und ließen rund 150 Meter des Kabels mitgehen. Der Wert des Kabels wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell