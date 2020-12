Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall zwischen LKW und Güterzug

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am Montagmorgen (14.12.2020), gegen 6.45 Uhr überquerte ein LKW einen unbeschrankten Bahnübergang im Bereich Ludwig-Wolker-Straße und kollidierte mit einem herannahenden Güterzug. Der Zug erwischte den LKW am Heck. Der LKW-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch ermittelt. Die Bergung des LKWs dauert noch an.

