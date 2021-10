Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Türsprechanlagen auf Großbaustelle gestohlen

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

Bei einem Einbruch auf einer Großbaustelle im Stadtteil Schwetzingerstadt erbeuteten unbekannte Täter 15 fertig montierte Türsprechanlagen. Die Einbrecher drangen in der Zeit zwischen Freitagabend, 17 Uhr und Montagnachmittag, 15 Uhr unberechtigt in den Rohbau einer Großbaustelle in der Reichskanzler-Müller-Straße ein und demontierten dort die bereits installierten Gegensprechanlagen. Dabei entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell