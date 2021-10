Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Unbekannte brechen in Baucontainer ein - Zeugen gesucht

Heidelberg-Kirchheim (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr und Montag, 7 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Baucontainer im Stadtteil Kirchheim ein. Die Unbekannten trennten die Türscharniere des Baucontainers, der auf einer Baustelle in der Pleikartsförster Straße aufgestellt ist, ab und drangen anschließend gewaltsam ins Containerinnere ein. Hier entwendeten sie zwei Verdichtungsmaschinen, eine Motorsäge, einen Trennschleifer sowie ein Nivelliergerät. Beim Verlassen des Containers hängten sie die Tür wieder lose in die Scharniere, sodass der Einbruch zunächst nicht auffiel. Erst am Montagmorgen bemerkte der verantwortliche Polier zu Arbeitsbeginn den Einbruch.

Zeugen, denen zur fraglichen Zeit verdächtiges aufgefallen ist und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell