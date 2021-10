Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Radfahrerin kollidiert mit Auto und verletzt sich leicht

Mannheim (ots)

Am Montag gegen 14 Uhr kollidierte im Kreuzungsbereich Rhenaniastraße / Lüderitzstraße eine Radfahrerin mit einem Mazda und verletzte sich leicht. Der 44-jährige Mazdafahrer wollte von der Lüderitzsztaße nach rechts in die Rhenaniastraße abbiegen und übersah die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin, die auf dem Radweg der Rhenaniastraße in Richtung Edinger Weg unterwegs war. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung gelang es der 31-jährigen Radlerin nicht, eine Kollision zu verhindern. Sie stieß mit der Beifahrertür des Mazdas zusammen und wurde durch die Wucht des Aufpralls zu Boden geschleudert. Durch den Unfall erlitt sie leichte Verletzungen und musste in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell