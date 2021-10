Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf

A5: Zwei schwer verletzte Autofahrer nach Kollision in Auffahrt auf A5 // Pressemitteilung Nr.2

Walldorf (ots)

Nach dem Unfall auf der Auffahrt zur A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe ist die Sperrung wieder aufgehoben und die Bergungsarbeiten abgeschlossen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist ein Seat-Fahrer an der Ausfahrt auf die B291 abgefahren, wollte dann aber im Ausfahrtsbereich drehen, um wieder auf die A5 zu gelangen, wo er seitlich von dem Kia erfasst wurde. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

