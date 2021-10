Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach/RNK: Wohnungsbrand - eine verletzte Person - Ortsdurchfahrt wieder freigegeben PM Nr. 2

Wiesenbach/RNK (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am heutigen Abend, gg. 18.27 Uhr, zu einem Wohnungsbrand im Bereich der Hauptstraße in Wiesenbach, bei dem eine 88-jährige Anwohnerin durch Rauchgas verletzt wurde. Für die Dauer des Feuerwehr- und Rettungseinsatzes war die Hauptstraße im Bereich der Brandörtlichkeit von 18.45 - 20.30 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der Verkehr wurde innerorts umgeleitet. Die Dame wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

