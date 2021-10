Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis - Patient aus forensischer Klinik entwichen - Gesuchter während Fahndung festgenommen - Pressemeldung Nr. 2

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der seit den Mittagsstunden aus der forensischen Klinik im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch entwichene 42-jährige Hartmut H. konnte im Zuge umfangreicher und intensiver Fahndungsmaßnahmen aufgrund eines Zeugenhinweises durch Polizeibeamte in Wiesloch festgestellt und festgenommen werden. Er wird nun in die Obhut der behandelnden Ärzte des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden zurückgegeben.

Zur Fahndung waren neben starken Einsatzkräften von Schutz- und Kriminalpolizei auch ein Mantrailer-Hund sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Fahndungsmaßnahmen wurden zwischenzeitlich zurückgenommen.

