Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Mitsubishi beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag kam es zwischen 12.45 und 20.45 Uhr in der Ebbinkstraße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Mitsubishi Space Star. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921/309-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell