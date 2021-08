Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - Zeugen gesucht

Lengerich (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 14 Uhr auf der Herzlaker Straße in Lengerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 35-Jähriger war mit seinem Transporter in Richtung Herzlake unterwegs. Kurz hinter einer dortigen Linkskurve geriet ein bislang unbekannter Pkw in den Gegenverkehr. Der Fahrer des Transporters musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In dessen Folge kollidierte der Lkw mit einem Verkehrszeichen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lengerich unter der Rufnummer (05904)964890 in Verbindung zu setzen.

