Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Junge Frau verfolgt Täter nach Raub und nimmt ihm Handtasche wieder ab: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Ein junge Frau wurde in der Nacht zum heutigen Donnerstag in der Kasseler Nordstadt Opfer eines Handtaschenraubes. Nachdem der Täter zunächst mit seiner Beute davongelaufen war, nahm die 21-Jährige die Verfolgung auf und holte ihn nach kurzer Zeit ein. Dort konnte sie zwar die Tasche an sich nehmen, allerdings stieß der Räuber sie erneut zu Boden und flüchtete unerkannt. Die in Kassel wohnende Frau erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo sind auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können. Es soll sich um einen 20 bis 25 Jahre alten, 1,70 bis 1,75 Meter großen und schlanken Mann mit dunkelblonden kurzen Haaren und einem Oberlippenbart gehandelt haben. Er trug eine weiße FFP2 Maske und war vermutlich mit einem Kapuzenpullover bekleidet, so das Opfer.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatte sich der Überfall gegen 01:20 Uhr in der Sickingenstraße, Ecke Grüner Weg, ereignet. Die 21-Jährige war dort zu Fuß unterwegs, als der Täter sie von hinten angegriffen und zu Boden gestoßen hatte. Im weiteren Verlauf setzte sich die junge Frau gegen den Räuber zur Wehr, konnte aber nicht verhindern, dass dieser ihr die Handtasche entriss und in den Grünen Weg flüchtete. Trotz einer blutenden Verletzung am Kopf nahm das Opfer augenblicklich die Verfolgung auf und erreichte den Mann in der Erzberger Straße. Bevor er sie nochmals zu Boden stieß und davonrannte, gelang es ihr, ihm die Handtasche wieder abzunehmen. Aus dieser hatte der Räuber allerdings bereits zuvor die Geldbörse der 21-Jährigen entnommen. Im Bereich Werner-Hilpert-Straße/ Rainer-Dierichs-Platz verläuft sich schließlich die Spur des flüchtenden Täters. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihm durch zahlreiche Polizeistreifen verlief leider ohne Erfolg.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raub gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell