Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210201 - 0121 Frankfurt-Gutleutviertel: Überfall am Main

Frankfurt (ots)

(mc) Am Sonntagabend (31. Januar 2021) überfielen drei Männer einen Mann an der Uferpromenade zwischen Friedensbrücke und Westhafenplatz und beraubten ihn um sein Handy und eine Halskette.

Gegen zwanzig vor sieben überwältigten die Täter den 35-jährigen Geschädigten. Zunächst malträtierten die Räuber ihn mit Fäusten und als er kurz darauf auf dem Boden lag mit Füßen. Währenddessen entrissen sie ihm das Handy sowie eine Halskette im Gesamtwert von mehreren hundert Euro.

Bevor die Täter von ihrem Opfer abließen, erschienen zwei weitere Männer. Allem Anschein nach kannten sich die zwei Personengruppen, da sie sich noch bei der Tatausführung unterhielten, jedoch ohne, dass sich die beiden Hinzugekommenen daran beteiligten.

Anschließend flüchteten die drei Räuber zuerst in Richtung Speicherstraße und danach in Richtung Schleusenstraße, bevor sich die Spur verlief. Die zwei anderen Männer verschwanden ebenfalls in unbekannte Richtung.

Die Polizei fahndet nun nach den drei Tätern, die wie folgt beschrieben werden:

Männlich, laut dem Geschädigten ein arabisches Erscheinungsbild, ca. 1,85m groß, kurze dunkle Haare und von schlanker Statur.

Des Weiteren werden die zwei hinzugekommenen Männer als Zeugen gesucht. Sie wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, laut dem Geschädigtem vermutlich ebenfalls arabischer Herkunft und mit Sportsachen bekleidet.

Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Kriminalpolizei über die Telefonnummer 069-75551499 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell