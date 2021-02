POL-F: 210201 - 0120 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Bei Umarmung Diebstahl

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(hol) Am Freitag, den 29. Januar 2021, wurde ein älterer Herr im Bahnhofsviertel Opfer eines Taschendiebstahls. Der Täter ging dabei sehr perfide vor.

Gegen 14:00 Uhr lief der 71-jährige Offenbacher die Kaiserstraße entlang in Richtung des Abgangs zur B-Ebene des Hauptbahnhofs. Im Kaisersack, kurz vor dem Treppenabgang, rempelte ihn, plötzlich und augenscheinlich aus Versehen, ein Unbekannter an. Dieser entschuldigte sich daraufhin und umarmte den Mann, offensichtlich um dies zu unterstreichen. Im Anschluss stellte der 71-Jährige fest, dass ihm sein Scheckkarten-Etui aus der Innentasche seiner Jacke gestohlen worden war. Darin befanden sich neben etwas Bargeld auch diverse Plastikkarten und Ausweise des Mannes. Die Ermittlungen dauern an.

Der Täter wird beschrieben als 35-40 Jahre alt und 170-175 cm groß. Hatte graue Bartstoppeln, sprach akzentfreies Deutsch und ist von normaler Statur. Orientalisches Erscheinungsbild.

