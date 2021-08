Polizei Gütersloh

POL-GT: Steuerungskabel an Gleisstrecke gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Erneut kam es in der Sonntagnacht (22.08.) an der Gleisstrecke im Bereich der Verler Straße/ Stadtring Sundern zu Diebstählen von Steuerungskabeln. Entlang der Bahnschienen zwischen den Straßen Stadtring Sundern und Am Anger entwendeten die bislang unbekannten Täter nach derzeitigen Erkenntnissen ca. 250 Meter der kunststoffummantelten Kupferkabel.

Bereits im Juni kam es an der Örtlichkeit zu derartigen Diebstählen (siehe Pressebericht v. 30.06. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4956384).

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell