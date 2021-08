Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei kontrolliert auf Drogen im Straßenverkehr

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Montag (23.08.) führte der Verkehrsdienst der Polizei Gütersloh in Rheda-Wiedenbrück am Nordring eine gezielte Verkehrskontrolle durch. Der Fokus der Beamten lag dabei auf dem Führen von Fahrzeugen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

In der Zeit von 07.00 Uhr bis 13.00 Uhr überprüften die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten insgesamt 62 Fahrzeugführer und deren Fahrzeuge. Bei mehreren Fahrzeugführern stellten die Beamten Auffälligkeiten fest, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein dementsprechender Drogenvortest zeigte bei zwei der überprüften Fahrer ein positives Ergebnis und ihnen wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Die Fahrzeugführer müssen nun mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro, einem Fahrverbot von einem Monat, sowie zwei Punkten beim Kraftfahrbundesamt in Flensburg rechnen.

Bei dem Fahrer eines Kleintransporters wurde die Ladungssicherung beanstandet und ein ordnungsrechtliches Verfahren eingeleitet. Der Mann durfte seine Fahrt erst nach einer entsprechenden Nachsicherung der Ladung fortsetzen. Zudem ahndeten die Beamten sieben Handyverstöße, dreimal das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes, und zehn sonstige Verstöße.

Die Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogen- und Alkoholeinfluss ist ebenso wie das Rasen einer der Killer im Straßenverkehr. Drogen oder auch bestimmte Medikamente haben einen erheblichen Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit eines Menschen. Um Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer durch drogenbeeinflusste Fahrer zu reduzieren, wird die Polizei Gütersloh auch zukünftig gezielte Verkehrskontrollen durchführen - zu Ihrer Sicherheit!

