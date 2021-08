Polizei Gütersloh

POL-GT: Monitore aus Schwimmbad gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bereits in der Nacht zu Freitag (20.08., 03.40 Uhr - 04.00 Uhr) kam es in einem Schwimmbad am Stadtring Sundern zu einem Einbruchsdiebstahl. Bisherigen Ermittlungen zufolge zeichnete ein Alarmsystem einen bislang unbekannten Tatverdächtigen auf, der sich zunächst Zutritt auf das Gelände des Schwimmbads verschafft hatte. Anschließend gelangte der Einbrecher gewaltsam in die Kellerräumlichkeiten und entwendete dort den Erkenntnissen zufolge zwei Touch-Monitore des Herstellers Exone (21,5 Zoll). Beschrieben werden kann der Tatverdächtige als komplett dunkel gekleidet. Der Täter trug zudem einen Rucksack der Marke Puma bei sich.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zu der beschriebenen Person machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell