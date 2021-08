Polizei Gütersloh

POL-GT: Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Wendemanöver

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (TP) Am Samstagvormittag (21.08.2021) kam es in Schloß Holte-Stukenbrock auf der Bielefelder Straße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 43-jähriger Horn-Bad Meinberger mit seinem Pkw Skoda, gegen 11:30 Uhr, die Bielefelder Straße in Fahrtrichtung Stukenbrock. Aufgrund eines Rückstaus beabsichtigte dieser Pkw-Fahrer dann auf der Fahrbahn zu wenden und übersah hierbei eine entgegenkommende 51-jährige Mercedes-Fahrerin aus Bielefeld. Infolge des Zusammenstoßes der beiden Fahrzeuge wurde der Mercedes in einen angrenzenden Straßengraben geschleudert und kam dort zum Stillstand. Während sich im Pkw des Unfallverursachers noch die 9 und 10 Jahre alten Kinder des Fahrers befanden und hier die Pkw-Insassen allesamt unverletzt blieben, war die Bielefelderin alleine in ihrem Cabrio unterwegs und wurde infolge des Unfalles leicht verletzt. Die Fahrzeuginsassen wurden durch Rettungskräfte von zwei Rettungswagen sowie des ebenfalls eingesetzten Notarztes eines Rettungshubschraubers versorgt. Die Bielefelder Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt werden. Beide nicht mehr fahrbereiten Pkw wurden durch beauftragte Unternehmen abgeschleppt. Die leichtverletzte Bielefelderin wurde einem Bielefelder Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Gesamtschaden wird durch die Polizei auf 25.000 EUR geschätzt. Mögliche Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen bitte an die Polizei Gütersloh unter Telefonnummer 05241-869-0.

