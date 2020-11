Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sensenmann mit vollen Taschen

KierspeKierspe (ots)

Mit Sense auf der Schulter und Einkaufstaschen in den Händen fiel ein Mann am Samstag um 23.30 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße auf. Er kam vom Hinterhof einer Fleischerei. Ein Zeuge informierte die Polizei. Die fand den Sensenmann und nahm ihm die Lasten ab. In den Taschen steckten u.a. Schmuck und ein neuwertiger WLAN-Router. Das habe er von Freunden geschenkt bekommen, an deren Namen er sich gerade nicht erinnern könne, erklärte der 43-jährige Kiersper. In der Nacht waren die Besitzverhältnisse nicht zu klären. Die Polizei erteilte einen Platzverweis und schrieb eine Anzeige wegen des Verdachts eines Diebstahls. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

