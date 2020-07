POL-KR: Dießem/Lehmheide: Wertvolle Schmucktür und Messingständer aus der Kirche St. Johann Baptist gestohlen - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Krefeld

In der Nacht auf Freitag (10. Juli 2020) wurden aus der Kirche St. Johann Baptist am Johannesplatz eine vergoldete Schmucktür und ein Messingständer entwendet.

Zwischen 21 Uhr und 10:45 Uhr brachen ein oder mehrere Unbekannte durch die Haupttür in die Kirche der katholischen Pfarrgemeinde Maria Frieden ein. Sie rissen die wertvolle alte Schmucktür des Hostienschreins ("Tabernakel") mit Gewalt aus den Scharnieren. Außerdem nahmen sie einen Messingständer mit, auf dem üblicherweise die Monstranz aufbewahrt wird. Die Monstranz selbst, ein verziertes Behältnis, das in einem Sichtfenster eine Hostie zur Verehrung zeigt, war über Nacht an einem sicheren Ort weggeschlossen und wurde deshalb nicht gestohlen.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (331)

