POL-KR: Stadtmitte: Nach Zusammenstoß mit Auto - Radfahrer schwerverletzt

Krefeld (ots)

Am vergangenen Freitagmittag (10. Juli 2020) ist ein Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der Autofahrer hat sich vom Unfallort entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 12:40 Uhr war ein Mann mit seinem Fahrrad auf der Gartenstraße in Richtung Stadtgarten unterwegs. An der Einmündung zur Steinstraße begegnete ihm von rechts ein Autofahrer, der entgegen der Einbahnstraße fuhr und in die Gartenstraße abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Radfahrer. Er versuchte noch, weiterzufahren, benötigte aber wegen der Verletzung eine ärztliche Behandlung. Eine Passantin kümmerte sich darum und rief einen Rettungswagen, der den 48-Jährigen in ein Krankenhaus brachte.

Der Autofahrer setzte zuvor sein Fahrzeug zurück und flüchtete über die Steinstraße in Richtung St.-Anton-Straße. Der Mann hatte kurze, dunkle Haare und trug einen Vollbart. Bei dem Auto soll es sich um einen Renault gehandelt haben.

Hinweise werden erbeten unter Tel.: 02151/6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (330)

