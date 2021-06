Polizei Köln

POL-K: 210620-1-K Polizisten stellen mutmaßlichen Fahrraddieb auf frischer Tat

Köln (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung hat am frühen Sonntagmorgen (20. Juni) in Köln-Mülheim einen 40 Jahre alten mutmaßlichen Fahrraddieb gestellt und vorläufig festgenommen. Ein Zeuge hatte um kurz vor 2 Uhr eine verdächtige Person in der Lassallestraße gemeldet, die sich dort an einem Fahrrad zu schaffen machen würde. Im Rahmen der Fahndung stießen die Polizisten in Tatortnähe in der Sonderburger Straße auf den 40-Jährigen, der ein Trekkingrad neben sich herschob. Als die Einsatzkräfte ihn durchsuchten, fanden sie in seiner Umhängetasche einen Bolzenschneider. Wenige 100 Meter weiter lag ein aufgebrochenes Fahrradschloss. Die Polizisten stellten die Beweismittel sicher und brachten den wohnungslosen Mann in eine Gewahrsamszelle nach Kalk. (cr/rr)

