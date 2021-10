Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuostheim: Auto aufgebrochen und Notebook gestohlen - Wer hat verdächtiges beobachtet?

Mannheim-Neuostheim (ots)

Am Montagnachmittag brachen Unbekannte im Stadtteil Neuostheim in einen geparkten VW-Golf ein. Die Täter schlugen zwischen 17.45 Uhr und 18.45 Uhr die Seitenscheibe an der Beifahrertür des Fahrzeugs ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Aktentasche mit einem Laptop samt Zubehör und externer Festplatte. Zudem lieben sie Bargeld, Kreditkarten sowie weitere persönliche Dokumente des Fahrzeugnutzers mitgehen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

