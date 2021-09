Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Drogenbeeinflusst in Kontrollstelle gefahren

Speyer (ots)

Am 31.08.2021 zwischen 12:15 Uhr und 13 Uhr richtete die Polizei am St.Guido-Stifts-Platz eine Kontrollstelle ein, welche von einer 52-jährigen Frau aus Speyer mit dem PKW befahren wurde. Aufgrund körperlicher Auffälligkeiten bei der Fahrerin wurden motorische Tests mit ihr durchgeführt, welche den Verdacht einer Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel erhärteten. Daher wurde der Fahrerin ein Urintest angeboten, welcher positiv auf Amfetamin, Methamfetamin und Kokain ausfiel, sodass ihr die Weiterfahrt untersagt und ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin wird eine Mitteilung an die Führerscheinstelle versandt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

